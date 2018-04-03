Корабли Ленинградской ВМБ ломают лед Финского залива, чтобы не допустить паводков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Корабли Ленинградской военно-морской базы начали ломать лед в бухтах Финского залива, чтобы предотвратить опасный подъем воды во время таяния снега, сообщает во вторник пресс-служба Западного военного округа.

"Корабли Ленинградской военно-морской базы приступили к вскрытию ледового покрова в бухтах Финского залива для предотвращения паводков в период обильного снеготаяния. Для рейдовых буксиров и ледокола "Буран" назначена работа в акваториях бухт Военная, Средняя, Купеческая и других. Также ледокол осуществляет ледовую проводку на выход в Балтийское море военных кораблей и гражданских судов", - говорится в сообщении.

В Санкт-Петербурге 27 марта - 2 апреля проводился ежедневный мониторинг ледовой обстановки на Неве. Выполнили уже два прохода ледокола "Невская застава", сообщает пресс-служба городского Комитета по природопользованию. "В ближайшие дни суда флота ГУП "Ленводхоз " приступят к вскрытию ледового покрытия на петербургских реках и каналах. Данные мероприятия направлены на то, чтобы максимально подготовиться к весеннему паводку в городе", - говорится в сообщении комитета.