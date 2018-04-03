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"Поезд здоровья" окажет медпомощь жителям отдаленных районов Мурманской области

Общество
3 апреля, 12:33 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 3, апреля. /ТАСС

С апреля по май медики посетят около 30 населенных пунктов региона

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МУРМАНСК, 3 апреля. /ТАСС/. Проект "Поезд здоровья" возобновлен в Мурманской области после зимнего перерыва. Как сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства, бригады медспециалистов за полтора месяца посетят около 30 населенных пунктов региона, в том числе отдаленных.

"С апреля по 18 мая "Поезд" посетит около 30 населенных пунктов ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование - прим. ТАСС) Североморск, а также Терского, Кандалакшского, Кольского, Апатитско-Кировского, Ковдорского, Ловозерского, Оленегорского и Печенгского районов", - сказали в пресс-службе.

Проект "Поезд здоровья" реализуется министерством здравоохранения Мурманской области с 2014 года для повышения доступности медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов региона. В 2017 году 7746 человек получили консультативную медицинскую помощь в рамках проекта.

В состав "Поезда здоровья" входят несколько единиц передвижного медицинского оборудования: мобильный медицинский комплекс, передвижной фельдшерско-акушерский пункт, рентгенодиагностический комплекс. В работе участвуют специалисты ведущих медучреждений региона.

В этом году жителям отдаленных населенных пунктов будут проведены обследование по программе диспансеризации взрослого населения, лабораторные исследования, ЭКГ, УЗИ, осмотр терапевта, акушера-гинеколога, офтальмолога, эндокринолога, кардиолога, педиатра, невролога, хирурга, онколога и других специалистов в соответствии с потребностью населенного пункта. Кроме того, Мурманская областная станция переливания крови проведет в отдаленных населенных пунктах "Дни донора".

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