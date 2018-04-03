В Пензе превышен эпидпорог по ОРВИ на 25%

ПЕНЗА, 3 апреля. /ТАСС/. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемический порог почти на 25% в Пензенской области. В связи с этим в образовательных учреждениях двух районов вводится карантин на неопределенный срок, об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Заболеваемость населения Пензенской области выше эпидемического порога на 24,4%. В связи с повышенной заболеваемостью ОРВИ и гриппом в области на карантин закрыты две группы в двух детских садах в Неверкинском районе, а также одна школа полностью в Колышлейском районе", - уточнили в пресс-службе.

Как уточнили в региональном Минздраве, в этом году дети страдают от гриппа и ОРВИ в целом меньше, чем взрослые.

"Это связано с хорошей работой, проведенной в августе-октябре по вакцинации от гриппа и ОРВИ, а также вакцинацией детей против пневмококковой инфекции, которую мы проводим в рамках национального календаря профилактических прививок, начиная с 2014 года. Вкупе эти прививки сегодня дают нам результат по меньшему числу заболевших простудными заболеваниями детей", - добавила начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздрава Пензенской области Галина Рожкова.