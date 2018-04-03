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Школьники Липецка вернулись к занятиям после карантина из-за гриппа и ОРВИ

Общество
3 апреля, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

По данным регионального управления Роспотребнадзора, запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется

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ТАСС, 3 апреля. Все школы Липецка вернулись к занятиям после карантина, объявленного 23 марта из-за вспышки ОРВИ и гриппа. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"В школах возобновился образовательный процесс, занятия продолжатся в соответствии с календарным планом", - сообщили в пресс-службе.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, запрет на проведение массовых мероприятий сохраняется. Также в домах творчества и детских садах продолжат проверку здоровья детей, посещающих учреждения.

Ранее сообщалось, что свыше 45 тыс. учащихся из 60 школ Липецка с 23 марта ушли на карантин из-за роста числа заболевших ОРВИ и гриппом.

С сентября в Липецкой области прививки от гриппа получили 38,1% населения, или 440 тыс. человек, в том числе более 150 тыс. детей.

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