Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госдума дает право гражданам собирать валежник без оформления разрешения

Общество
3 апреля, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Принятие закона, по мнению авторов, в том числе благоприятно скажется на противопожарной ситуации в лесах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник в третьем, окончательном, чтении законопроект, в соответствии с которым граждане получают право собирать в лесах валежник - сухие деревья или их части, лежащие на земле, без оформления специального разрешения на это. Разработчиками инициативы выступили депутаты "Единой России", КПРФ и "Справедливой России" во главе с председателем профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.

Сейчас для сбора валежника необходимо получить разрешение местных властей. На это может уходить до 120 дней. Новый закон вводит понятие "валежник", что относит его к категории недревесных лесных ресурсов. Это, как отмечается в сопроводительных материалах, "дает возможность его заготовки и сбора гражданами для собственных нужд" в порядке, устанавливаемом региональным законодательством.

Принятие закона, по мнению авторов, в том числе благоприятно скажется на противопожарной ситуации в лесах. "Эта инициатива направлена и на защиту леса, и на помощь людям, которые собирают валежник для собственных нужд", - заявлял Николаев.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования
3
Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области
4
Володин напомнил Латвии о происхождении шуб, в которые не хотят пускать "русскую вошь"
5
СК установил всех причастных к теракту в метро Петербурга
6
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
7
Управления ФСБ на Урале, в Крыму и Сибири пресекли передачу военных карт иностранцам
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости