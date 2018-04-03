Госдума дает право гражданам собирать валежник без оформления разрешения

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во вторник в третьем, окончательном, чтении законопроект, в соответствии с которым граждане получают право собирать в лесах валежник - сухие деревья или их части, лежащие на земле, без оформления специального разрешения на это. Разработчиками инициативы выступили депутаты "Единой России", КПРФ и "Справедливой России" во главе с председателем профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.

Сейчас для сбора валежника необходимо получить разрешение местных властей. На это может уходить до 120 дней. Новый закон вводит понятие "валежник", что относит его к категории недревесных лесных ресурсов. Это, как отмечается в сопроводительных материалах, "дает возможность его заготовки и сбора гражданами для собственных нужд" в порядке, устанавливаемом региональным законодательством.

Принятие закона, по мнению авторов, в том числе благоприятно скажется на противопожарной ситуации в лесах. "Эта инициатива направлена и на защиту леса, и на помощь людям, которые собирают валежник для собственных нужд", - заявлял Николаев.

Новые нормы вступят в силу с 1 января 2019 года.