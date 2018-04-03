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В детском центре "Орленок" открывается новая смена, посвященная русскому языку

Общество
3 апреля, 13:02 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 3, апреля. /ТАСС

Участники смены будут изучать русский язык как основу национальной культуры, как язык мирового общения, а также узнают, как его популяризировать и сохранить

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КРАСНОДАР, 3 апреля. /ТАСС/. Около 250 детей из разных стран станут участниками новой смены в центре "Орленок", посвященной русскому языку, сообщает во вторник пресс-служба "Орленка".

"Во Всероссийском детском центре "Орленок" открывается смена "Русский язык - язык образования, науки, искусства, бизнеса и высоких технологий". Участниками смены станут 250 мальчишек и девчонок в возрасте от 11 до 16 лет из России, Армении, Кыргызстана, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Эстонии и Южной Осетии", - говорится в сообщении.

Участники смены будут изучать русский язык как основу национальной культуры, как язык мирового общения, а также узнают, как его популяризировать и сохранить. Они посетят лекции и мастер-классы по литературе, страноведению, театральному искусству, а в День космонавтики напишут космический диктант.

"Это своеобразная "пятая четверть", которая дает возможность детям глубже изучать то, что их увлекает, то, что им интересно: литературу, риторику, историю родного языка и многое другое. Такие смены являются эффективным средством продвижения русского языка и культуры среди зарубежных школьников", - приводит пресс-служба слова ректора Института Пушкина Маргариты Русецкой.

Для детей проведут интеллектуальную игру "Русский язык - язык мирового значения", по итогам которой будут подведены итоги образовательного курса.

Всероссийский детский центр "Орленок" в Туапсинском районе Кубани состоит из семи лагерей: четыре из них - "Стремительный", "Звездный", "Штормовой" и "Солнечный" - работают круглогодично, еще три - "Комсомольский", "Олимпийский" и "Дозорный" - в летний период. Одновременно в "Орленке" могут отдыхать порядка 3,5 тыс. детей летом и 1,2 тыс. - зимой. В течение года центр принимает более 20 тыс. ребят из регионов России, стран дальнего и ближнего зарубежья.

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