Около 72% опрошенных ВЦИОМ россиян выходили на субботники в последние два года

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Почти 72% жителей России, опрошенных ВЦИОМ, заявили, что в течение последних двух лет выходили на субботники и работы по благоустройству территорий, а половина перечисляла деньги нуждающимся. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

По его словам, эти данные были получены в ходе телефонного опроса, который прошел 28-29 марта. В исследовании приняли участие 2 тысячи человек старше 18 лет, при этом погрешность в данных не превышает 2,2%.

"Опрос показывает уровень вовлеченности населения в волонтерскую деятельность разного типа. Самая частая форма вовлечения - это благоустройство территорий, уборка мусора, субботники. 72% опрошенных сказали, что за последний год или два безвозмездно и не в рамках помощи членам своей семьи или близким родственникам участвовали в этой деятельности", - сказал Федоров.

По его словам, на втором месте оказалось перечисление денег нуждающимся (51%), еще 47% опрошенных заявили, что участвовали в акциях по сбору вещей и продуктов. По словам Федорова, примерно 35% респондентов вносили деньги в благотворительные фонды. Помогали социально уязвимым группам, используя свои профессиональные навыки и возможности, 28% респондентов, а еще 22% участвовали в благотворительных концертах, выставках и марафонах, уточнил глава ВЦИОМ.

"19% участвовали в просветительской работе, занятиях в школах, вузах и мастер-классах, 18% участвовали в проектах, связанных с личным общением с социально уязвимыми группами: поездки в дома престарелых, помощь беженцам и пострадавшим от пожаров и стихийных бедствий", - добавил он.