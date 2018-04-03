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Жители Петербурга возлагают цветы у метро "Технологический институт" в годовщину теракта

Общество
3 апреля, 13:20 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, апреля. /ТАСС

Во всех храмах города проходят панихиды по погибшим

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© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
©  Петр Ковалев/ТАСС
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© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
©  Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Жители Санкт-Петербурга во вторник приносят цветы к станции метро "Технологический институт" в память о погибших в теракте, произошедшем год назад.

С самого утра петербуржцы несут цветы и свечи к станции "Технологический институт", у входа и выхода в метро волонтеры раздают белые розы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе метрополитена, "все это происходит по собственной инициативе горожан".

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"Мы организовали акцию "Тысяча белых роз", чтобы в память о трагедии объединить жителей и гостей Петербурга. Хотим напомнить людям о доброте и участии, которые присутствуют в нашей жизни и поддерживают нас в трудные моменты. Мы верим в то, что добро сильнее зла", - приводит пресс-служба метрополитена слова организатора акции Евгении Вальковой.

Во всех храмах Санкт-Петербурга проходят панихиды по погибшим, главная проходит в Троице-Измайловском соборе, в котором поминали жертв теракта год назад.

Букет красных роз возложил к стихийному мемориалу губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "Год назад случилась страшная трагедия, которая болью отдается в наших сердцах. Погибли мирные люди, и сегодня мы вместе с родными и близкими вспоминаем их, и выражаем надежду, что подобное больше не повторится", - приводит его слова пресс-служба администрации региона. Среди погибших было четверо жителей области.

О теракте

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года в разгар рабочего дня на пересечении станций метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Трагедия унесла жизни 15 россиян, пострадали более 100 человек. Террорист, взорвавший устройство, погиб на месте. Благодаря профессиональной работе сотрудников силовых ведомств и спасательных служб удалось предотвратить второй взрыв на станции "Площадь восстания" и избежать еще большего числа жертв. Фигурантами по уголовному делу о причастности к теракту являются около двух десятков человек, во вторник СК РФ объявил о том, что установил всех лиц, причастных к взрыву.

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