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Более 220 молодых семей в Северной Осетии будут обеспечены жильем в 2018 году

Общество
3 апреля, 13:56 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 3, апреля. /ТАСС

На эти цели в регионе выделят 177,9 млн рублей

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ВЛАДИКАВКАЗ, 3 апреля. /ТАСС/. Почти 178 млн рублей будет выделено в Северной Осетии на обеспечение жильем 224 молодых семей до конца 2018 года, сообщил министр строительства и архитектуры республики Русланбек Икаев.

"В 2018 году в списке получателей жилья состоят 224 семьи. Общая сумма средств [выделяемых в 2018 году в регионе] составляет 177,9 млн рублей", - сказал Икаев на заседании правительства республики.

Жильем семьи будут обеспечиваться в рамках федеральной программы "Жилище", рассчитанной на 2015-2020 годы.

Как сообщалось, также для покупки жилья в селах Северной Осетии молодым семьям в республике в 2018 году выделят субсидии в размере 25 млн рублей в рамках госпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий".

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