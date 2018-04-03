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Каникулы в школах Орска продлили до 9 апреля

Общество
3 апреля, 13:34 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 3, апреля. /ТАСС

Причиной стал рост заболеваемости ОРВИ и гриппом

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ОРЕНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Вынужденные каникулы продлили во всех школах города Орска Оренбургской области из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ до 9 апреля, сообщает во вторник пресс-служба администрации города.

"В целях ограничения распространения гриппа и ОРВИ среди населения города и заключением городской санитарно-противоэпидемической комиссии от 3 апреля принято решение о приостановлении образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях города до конца текущей недели", - сообщили в пресс-службе. Таким образом, весенние каникулы школьников в Орске продлеваются, дети приступят к обучению 9 апреля.

Ранее ТАСС сообщал, что учебный процесс в общеобразовательных организациях Орска был приостановлен с 22 марта.

По данным управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, всего в регионе более 110 детских садов и учреждений дополнительного образования закрыты на карантин из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ. В области зарегистрировали за последнюю неделю 12,5 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, превышение недельных пороговых значений по совокупному населению составляет 24,7%, в том числе среди взрослых - 12,5%.

По словам начальника управления образования Оренбурга Нины Гордеевой, по рекомендации управления Роспотребнадзора по Оренбургской области карантин, который вводился с 21 марта, продлили в муниципальных учреждениях дополнительного образования для детей на неопределенных срок, а "школы работают в плановом режиме".

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