ГП поддерживает инициативу лишить детей права на отказ от обследования у психолога

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ поддерживает инициативу лишать школьников права отказываться от тестирования на употребление наркотиков и обследований у психологов. Об этом в ходе заседания президиума Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ заявила начальник управления по надзору за соблюдением прав несовершеннолетних Генпрокуратуры РФ Мария Зайцева.

"Отдельно [хочу] поддержать инициативу, которая давно уже высказывалась на совещаниях в правительстве, а нами [Генпрокуратурой] она была еще высказана в 2014 году, о необходимости снятия возможности отказа несовершеннолетнего от прохождения тестирования на употребление наркотических веществ, снятия согласия на проведение психолого-педагогической комиссии", - сказала она.

Представитель ведомства указала, что "родители и их дети, которые имеют нарушения в поведении и имеют склонность к совершению противоправных поступков, отказываются" от проведения таких обследований и продолжают обучение с другими детьми.

При этом Зайцева отметила, что в ходе проверок школ ведомством была выявлена не только нехватка психологов в образовательных организациях, но и "их некачественная, ненадлежащая подготовка".

Президиум Координационного совета детских омбудсменов обсуждает меры по обеспечению безопасности детей в образовательных учреждениях.