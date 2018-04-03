Регламент взаимодействия волонтеров с властями вступит в силу с мая 2018 года

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Порядок организации взаимодействия органов власти, государственных, муниципальных, бюджетных учреждений и добровольцев с мая 2018 года будут описывать два постановления Минэкономразвития РФ. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС, посвященной развитию корпоративного волонтерства в России, замдиректора департамента стратегического развития и инноваций министерства Герман Ветров.

"Должно появиться два постановления, они, как закон, вводятся в действие с мая месяца, по поводу того, как реально должно быть организовано взаимодействие органов власти, государственных, муниципальных, бюджетных учреждений и добровольцев. Очень важная вещь, потому что до сих пор в значительной степени такие отношения строились на несистемной основе. Мы сейчас завершаем работу над проектом постановления, в котором будут прописаны общие требования к порядку взаимодействия власти, учреждений с добровольцами, на основе этих общих требований будут приняты конкретные документы", - сказал Ветров.

Он напомнил о разработке в России новой концепции развития волонтерства в РФ до 2025 года, работа над которой близка к завершению. "Новый документ делает концепцию 2009 года более насыщенной, содержательной. В том числе в нее вошел блок, посвященный корпоративному добровольчеству. Документ, конечно, достаточно общий, но задает вектор, в котором будет, надеемся, активизирована вся работа", - уточнил Ветров.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ Года добровольца (волонтера) в 2018 году. По словам президента, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой значительного вклада волонтеров в развитие страны.