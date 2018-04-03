Бюст одной из четырех женщин - полных кавалеров Ордена Славы открыли в Ставрополе

ПЯТИГОРСК, 3 апреля. /ТАСС/. Бронзовый бюст участнице Великой Отечественной войны, полному кавалеру ордена Славы Матрене Семеновне Наздрачевой торжественно открыли в Ставрополе, сообщает во вторник пресс-служба губернатора края.

"Подвигов, которые совершила Матрена Наздрачева, могло бы хватить на несколько жизней. Смелость, милосердие и любовь придавали ей сил и на поле боя, и в мирное время. Ее судьба - яркий пример высшего героизма и славы нашего народа!", - сказал на митинге губернатор Владимир Владимиров, слова которого приводит пресс-служба.

Памятник установлен на территории ставропольской краевой клинической больницы, хирургическое отделение которой стало последним местом работы Матрены Наздрачевой. Бронзовый бюст установлен у мемориальной стены на гранитном постаменте с памятной надписью. В митинге по случаю открытия мемориала приняли участие дочь Матрены Наздрачевой Лариса Иванова, депутаты, представители администрации, члены Российского военно-исторического общества, по инициативе которого установлен бюст, школьники, горожане. Третьего апреля 2018 года ей исполнилось бы 94 года.

Матрена Семеновна Нечепорчукова (в замужестве Наздрачева, 3 апреля 1924 - 22 марта 2017) в войну была санинструктором санитарной роты 100-го гвардейского стрелкового полка 35-й гвардейской стрелковой дивизии, она одна из четырех женщин - полных кавалеров ордена Славы. С 1943 по 1945 годы Матрена Семеновна вынесла с поля боя сотни бойцов и командиров, оказав им первую медицинскую помощь. За исключительную самоотверженность при спасении раненых ей присуждена также высшая награда Комитета Международного Красного Креста - медаль "Флоренс Найтингейл".