Длину ВПП в аэропорту Храброво сократили для завершения реконструкции рулежной дорожки

КАЛИНИНГРАД, 3 апреля. /ТАСС/. Дистанцию взлетно-посадочной полосы (ВПП) в калининградском аэропорту Храброво сократили на 1,5 тыс. метров для завершения реконструкции рулежной дороги. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе авиаузла.

"С 5 марта в связи с продолжающейся реконструкцией аэродрома и проведением строительных работ по рулежной дороге скоростного схода было произведено смещение порога приземления взлетно-посадочной полосы на 1,5 тыс. метров. На данное время рабочая часть ВПП составляет 1850 на 45 метров", - уточнили в пресс-службе.

На время проведения работ на рулежной дороге снята посадочная категория аэропорта, позволяющая ему принимать самолеты в сложных метеоусловиях. Этим, по данным пресс-службы аэропорта, обусловлены задержки и отмены рейсов, в частности во время тумана в районе авиаузла. Завершение работ на рулежной дороге запланировали на конец апреля.

27 февраля международный аэропорт Храброво получил сертификат на эксплуатацию реконструированной ВПП, которая может принимать практически все типы воздушных судов. Ее длину увеличили с 2500 до 3350 метров, а ширину - до 45 метров. Первым самолетом, который аэропорт Храброво в тестовом режиме принял на ВПП, стал 27 февраля пассажирский Ил-96, 28 февраля Храброво впервые принял широкофюзеляжный пассажирский самолет Boeing 747-400 с 500 пассажирами на борту.

Реконструкция

Аэропорт Храброво начали реконструировать в 2013 году в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" и в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Проект предусматривает реконструкцию аэровокзального комплекса, системы электроснабжения, удлинение ВПП с 2,5 до 3,3 км.

Из-за проблем с подрядчиком реконструкции ВПП (строительная группа "Стройновация") в конце 2016 года правительство РФ назначило подрядчиком работ компанию "Центродорстрой". Обустройство аэровокзального комплекса осуществляется компанией "Еврогрупп" за счет средств собственника аэропорта (компания "Новапорт").

Обновление аэродромного комплекса включает реконструкцию ВПП, создание новой скоростной дорожки, 29 мест стоянки для самолетов типа А-320. В 2017 году ввели в эксплуатацию первый пусковой комплекс аэровокзала площадью 25,5 тыс. кв. метров, проводятся работы на втором пусковом комплексе площадью 14,2 тыс. кв. метров. Все работы должны завершить к началу мая.

Международный аэропорт Храброво связан регулярными рейсами с Москвой, Петербургом, Череповцом, Краснодаром, Минском, Гродно, Гомелем, Брестом, Ташкентом, Барселоной, Варшавой, Берлином и Прагой. В 2017 году пассажиропоток аэропорта достиг 1,78 млн пассажиров, что на 13,9% выше показателя 2016 года (1,57 млн человек). После реконструкции аэропорт сможет обслуживать до 3,5 млн пассажиров в год.