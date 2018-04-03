Семьи погибших на пожаре в ТЦ попросили врио губернатора Кузбасса создать аллею или сквер

КЕМЕРОВО, 3 апреля. /ТАСС/. Семьи погибших на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" попросили врио губернатора Сергея Цивилева в память о жертвах трагедии, которая унесла жизни 64 человек, установить мемориал, разбить сквер или аллею, сообщили в пресс-службе администрации региона во вторник.

Данные просьбы прозвучали на встрече Цивилева с родственниками погибших. Как уточнили ТАСС в администрации региона, во вторник прошли встречи с 12 семьями погибших. В понедельник врио губернатора заявил журналистам, что с 3 апреля начнет проводить первые встречи с родственниками погибших - тех, кого не успел принять экс-глава Кузбасса Аман Тулеев. В администрации добавили, что встречи прошли с участием заместителей губернатора.

"Наиболее часто члены семей погибших просили решить вопросы погашения кредитов, оказать помощь в жилищных вопросах и бытовых проблемах. Сергей Цивилев поручил в кратчайшие сроки решить все заявленные проблемы и просьбы. Многие обращения от семей касались увековечения памяти погибших. Люди предлагали на месте сгоревшего ТРЦ [здание находится в частной собственности] установить мемориал, разбить сквер или аллею", - сказали в пресс-службе.

Как отметил Цивилев, решение по данному вопросу должны принимать жители города. "Все пожелания по этому вопросу можно высказать при помощи общественного голосования, которое проходит на сайте городской администрации", - отметили в пресс-службе.