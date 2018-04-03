В КЧР начнут реконструкцию одного из мостов через Большой Ставропольский канал

ЧЕРКЕССК, 3 апреля. /ТАСС/. Реконструкция мостового сооружения через Большой Ставропольский канал на федеральной автодороге Лермонтов - Черкесск в Карачаево-Черкесии (КЧР), которая позволит обеспечить четырехполосное движение, начнется в этом году. Об этом сообщил во вторник ТАСС представитель филиала управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" в Черкесске Муаяд Хутов.

"Действующий мост - 1964 года постройки, последний раз он ремонтировался в 2008 году. В этом году начнем реконструкцию мостового сооружения, по сути это будет строительство нового моста. Работы рассчитаны на два года", - сказал Хутов.

В 2018 году рядом с действующим мостом планируется построить новый однопролетный мост протяженностью 65 метров и грузоподъемностью 100 тонн. "Открыть движение по новому мосту планируем в следующем году, после чего будет демонтировано старое мостовое сооружение, и на его месте возведена вторая очередь объекта. По окончанию всех работ перед поселком Октябрьский Прикубанского района появится современный четырехполосный мост", - добавил Хутов.

По его словам, интенсивность движения на этом участке федеральной трассы в среднем 15 тыс. автомобилей в сутки.