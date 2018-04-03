Администрация Владимирской области не ведет переговоры о ввозе столичного мусора

ВЛАДИМИР, 3 апреля. /ТАСС/. Администрация Владимирской области не ведет переговоров с властями Москвы и Московской области о захоронении отходов на своей территории, сообщила во вторник журналистам первый вице-губернатор Владимирской области Лидия Смолина.

"Ни с кем из органов представительной власти [Владимирской области] ни Москва, ни Московская область не ведет никаких переговоров на сегодня о захоронении на территории области отходов из данных регионов. Департамент ЖКХ правительства Москвы и департамент природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области подписали соглашение в 2016 году об обмене информацией - это все, что у нас есть", - сказала она, добавив, что в 2017 и 2018 году "официально на территорию области не завозятся отходы из Москвы и Московской области". Она отметила, что утвержденная схема по обращению с отходами во Владимирской области не предусматривает прием мусора из других регионов.

Объем неофициально ввозимого на территорию области столичного мусора первый вице-губернатор не уточнила.

Как сообщалось ранее, до середины февраля 2018 года в регионе обсуждалась инициатива строительства мусороперерабатывающего завода в Киржачском районе, недалеко от границы с Московской областью. Согласно планам инвестора, годовая мощность предприятия должна была составлять до 150 тыс. тонн отходов в год (это в четыре раза меньше мощности подмосковного "Кучино"), при этом 100 тыс. тонн мусора предполагалось ввозить из Москвы, и лишь треть объемов - с территории Владимирской области. Позднее пресс-служба владельца земельного участка, где планировалось построить предприятие, сообщила об отказе стратегического инвестора участвовать в реализации проекта.