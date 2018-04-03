Книгу памяти о погибших в теракте в метро Петербурга передали семьям жертв

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Книгу памяти, в которой собрали воспоминания родственников и друзей погибших в теракте в петербургском метрополитене, передали семьям жертв трагедии, передает корреспондент ТАСС.

"Было очень много стихотворений, посвящений, слезы боли за понесенные утраты [собраны в книге]. Для того, чтобы люди в будущих поколениях знали, что в 21 веке, в цивилизованном государстве могут случаться террористические акты - была создана эта книга", - рассказал журналистам глава петербургского метрополитена Владимир Гарюгин.

Сборник памяти создавался не для продажи, поэтому количество экземпляров ограничено, пояснил он и сказал, что руководство метрополитена вручило по экземпляру книги семье каждого погибшего. Также один экземпляр будет храниться в музее метро на улице Одоевского в Петербурге, добавил он.

Работу над книгой в течение года вела пресс-служба петербургской подземки. В ней собрали 15 историй, рассказанных родственниками и друзьями людей, чьи жизни прервались трагедией. Издание также включает фотографии погибших и записки неравнодушных граждан, которые оставляли их на том стихийном мемориале у станции "Технологический институт".

О теракте

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года в разгар рабочего дня на пересечении станций метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Трагедия унесла жизни 15 россиян, пострадали более 100 человек.

Террорист, взорвавший устройство, погиб на месте.

Благодаря профессиональной работе сотрудников силовых ведомств и спасательных служб удалось предотвратить второй взрыв на станции "Площадь восстания" и избежать еще большего числа жертв. Фигурантами по уголовному делу о причастности к теракту являются около двух десятков человек, во вторник СК РФ объявил о том, что установил всех лиц, причастных к взрыву.