Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Книгу памяти о погибших в теракте в метро Петербурга передали семьям жертв

Общество
3 апреля, 15:16 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, апреля. /ТАСС

В ней собрали 15 историй о людях, чьи жизни прервались трагедией

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Книгу памяти, в которой собрали воспоминания родственников и друзей погибших в теракте в петербургском метрополитене, передали семьям жертв трагедии, передает корреспондент ТАСС.

"Было очень много стихотворений, посвящений, слезы боли за понесенные утраты [собраны в книге]. Для того, чтобы люди в будущих поколениях знали, что в 21 веке, в цивилизованном государстве могут случаться террористические акты - была создана эта книга", - рассказал журналистам глава петербургского метрополитена Владимир Гарюгин.

Сборник памяти создавался не для продажи, поэтому количество экземпляров ограничено, пояснил он и сказал, что руководство метрополитена вручило по экземпляру книги семье каждого погибшего. Также один экземпляр будет храниться в музее метро на улице Одоевского в Петербурге, добавил он.

Работу над книгой в течение года вела пресс-служба петербургской подземки. В ней собрали 15 историй, рассказанных родственниками и друзьями людей, чьи жизни прервались трагедией. Издание также включает фотографии погибших и записки неравнодушных граждан, которые оставляли их на том стихийном мемориале у станции "Технологический институт".

О теракте

Теракт в петербургском метро произошел 3 апреля 2017 года в разгар рабочего дня на пересечении станций метро "Сенная площадь" и "Технологический институт". Трагедия унесла жизни 15 россиян, пострадали более 100 человек.

Террорист, взорвавший устройство, погиб на месте.

Благодаря профессиональной работе сотрудников силовых ведомств и спасательных служб удалось предотвратить второй взрыв на станции "Площадь восстания" и избежать еще большего числа жертв. Фигурантами по уголовному делу о причастности к теракту являются около двух десятков человек, во вторник СК РФ объявил о том, что установил всех лиц, причастных к взрыву.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург Теракт в метро Санкт-Петербурга
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара
3
Минобрнауки: критика ЕГЭ главой РАН накануне экзаменов может вызвать стресс у школьников
4
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
5
Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования
6
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
7
СК установил всех причастных к теракту в метро Петербурга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости