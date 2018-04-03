Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин подписал закон о привлечении пьяных водителей к ответственности по анализу крови

Общество
3 апреля, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Согласно документу, максимально допустимой нормой алкоголя в организме водителя будет считаться "наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 г/л крови и более"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий условия наступления административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и предусматривающий введение эквивалентных показателей наличия алкоголя в крови водителей. Документ, принятый Госдумой 23 марта и одобренный Советом Федерации 28 марта, опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.

Закон дополняет статью 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) примечанием, согласно которому максимально допустимой нормой алкоголя в организме водителя будет считаться "наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 г/л крови и более".

В настоящее время установление факта опьянения лица определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 0,16 мг/ л выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека. Административная ответственность в этом случае предусматривается в виде лишения водительских прав до двух лет с наложением штрафа в размере 30 тыс. рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара
3
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
4
Минобрнауки: критика ЕГЭ главой РАН накануне экзаменов может вызвать стресс у школьников
5
Госдума приняла закон о невозвратных билетах на поезда дальнего следования
6
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
7
СК установил всех причастных к теракту в метро Петербурга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости