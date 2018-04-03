Путин подписал закон о привлечении пьяных водителей к ответственности по анализу крови

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий условия наступления административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и предусматривающий введение эквивалентных показателей наличия алкоголя в крови водителей. Документ, принятый Госдумой 23 марта и одобренный Советом Федерации 28 марта, опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования.

Закон дополняет статью 12.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) примечанием, согласно которому максимально допустимой нормой алкоголя в организме водителя будет считаться "наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 г/л крови и более".

В настоящее время установление факта опьянения лица определяется наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей 0,16 мг/ л выдыхаемого воздуха, или в случае наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме человека. Административная ответственность в этом случае предусматривается в виде лишения водительских прав до двух лет с наложением штрафа в размере 30 тыс. рублей.