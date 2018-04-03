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Путин подписал закон о запрете коммерческой рекламы на квитанциях по оплате ЖКУ

Общество
3 апреля, 15:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Согласно новым правилам, не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на их оборотной стороне

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете коммерческой рекламы на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг. Документ, одобренный Советом Федерации 28 марта, опубликован на официальном портале правовой информации.

Действующее законодательство теперь дополняется требованием: "Не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов". В законе уточняется, что данное положение "не распространяется на социальную рекламу и справочно-информационные сведения".

Госдума 23 ноября 2017 года приняла закон, который запрещал размещение рекламы на платежных документах, в том числе на их оборотной стороне. Совет Федерации 29 ноября 2017 года отклонил этот закон по предложению спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко. Первоначально он был отклонен Совфедом без предложения создать согласительную комиссию, однако после обращения профильного комитета Госдумы верхняя палата парламента приняла решение о ее создании. Согласительная комиссия выработала компромиссный текст закона, согласно которому запрет не будет касаться социальной рекламы и справочно-информационных сведений.

Закон вступает в силу по истечении 60 дней после его официального опубликования.

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