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Путин подписал закон о праве собственников жилья платить за ЖКУ без посредников

Общество
3 апреля, 15:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Ранее президент России говорил о том, что необходимо "отрезать" управляющие компании от денежного потока, так как они расплачиваются не всегда своевременно и в полном объеме

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет потребителям коммунальных услуг напрямую заключать договор с ресурсоснабжающими организациями (РСО) без участия управляющей компании. Документ, принятый Госдумой 23 марта и одобренный Советом Федерации 28 марта, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, граждане получат право на общем собрании собственников жилья в многоквартирном доме принимать решение о заключении договора напрямую с ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами при управлении таким домом управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом.

C момента вступления в силу закона сами ресурсоснабжающие организации смогут отказаться в одностороннем порядке от договора на снабжение коммунальными услугами и перейти на прямые договорные отношения с потребителем в случае наличия задолженности в размере более двух среднемесячных объемов у управляющих компаний перед РСО.

Кроме того, на федеральном уровне закрепляется методика регулирования стоимости содержания жилых помещений. При этом органы государственного жилищного надзора наделяются полномочиями, направленными на соблюдение требований к обоснованности размера платы за содержание жилого помещения для собственников, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом и об установлении размера этой платы.

О необходимости как можно скорее принять соответствующие нововведения в декабре 2017 года в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. Тогда он высказал мнение, что необходимо "отрезать" управляющие компании от денежного потока, так как они не всегда своевременно и в полном объеме расплачиваются, в том числе с ресурсоснабжающими организациями.

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Большая пресс-конференция Владимира Путина - 2017
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