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Путин подписал закон о концессионных соглашениях в сфере здравоохранения

Общество
3 апреля, 15:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Документ вводит практику передачи в концессию объектов здравоохранения, в том числе объектов для санаторно-курортного лечения

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предоставляющий федеральным государственным учреждениям здравоохранения (ФГУЗ) возможность участвовать в концессионном соглашении на стороне концедента. Документ, принятый Госдумой 21 марта и одобренный Советом Федерации 28 марта, опубликован на официальном портале правовой информации.

Инициированный правительством РФ закон вводит практику передачи в концессию объектов здравоохранения, в том числе объектов для санаторно-курортного лечения.

Закон устанавливает, что в случае, если объектом концессионного соглашения является имущество объектов здравоохранения (в том числе объектов, предназначенных для санаторно-курортного лечения) и если такое имущество принадлежит федеральному государственному учреждению на праве оперативного управления, то такое учреждение может участвовать в концессионном соглашении на стороне концедента - Российской Федерации. Документом также предусмотрено, что такое учреждение может исполнять обязательства по концессионному соглашению и осуществлять ряд полномочий концедента, за исключением полномочий по заключению, изменению и расторжению соглашения, а также по контролю за исполнением концессионером обязательств по соответствующему соглашению.

При этом законом установлено, что в результате передачи данного имущества по концессионному соглашению ФГУЗ не должно лишиться возможности осуществлять деятельность, цели, предмет и виды которой определены его уставом.

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