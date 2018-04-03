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Регионы в 2017 году на треть увеличили число заявок на обезболивающие препараты

Общество
3 апреля, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

По данным Минздрава, в 13 субъектах РФ потребность в неинвазивных обезболивающих препаратах покрывается только на 10% от общего числа нуждающихся

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Заявленная потребность в наркотических обезболивающих выросла в 2017 году на треть по сравнению с 2016 годом. Об этом заявил замминистра здравоохранения России Сергей Краевой на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"В 2017 году объем заявленных в установленном порядке потребностей субъектов РФ в неинвазивных наркотических анальгетиках увеличился на 35% по отношению к 2016 году", - сказал он.

В 13 субъектах РФ потребность в неинвазивных обезболивающих препаратах покрывается только на 10% от общего числа нуждающихся.

По словам Краевого, на данный момент в РФ разработана вся необходимая нормативно-правовая база по обеспечению наркотическими обезболивающими.

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