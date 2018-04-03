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Минобрнауки: критика ЕГЭ главой РАН накануне экзаменов может вызвать стресс у школьников

Общество
3 апреля, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Ранее Александр Сергеев заявил о необходимости отменить экзамен

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Директор департамента информационной политики Минобрнауки РФ Андрей Емельянов

Директор департамента информационной политики Минобрнауки РФ Андрей Емельянов

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Неожиданные заявления на тему единых госэкзаменов, особенно в конце учебного года, могут привести к стрессу школьников и родителей. Так прокомментировал ТАСС во вторник директор департамента информационной политики Минобрнауки Андрей Емельянов слова президента Российской академии наук Александра Сергеева о необходимости отменить ЕГЭ.

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"В настоящее время идет активная фаза сдачи ЕГЭ, в которой участвуют сотни тысяч учащихся со всей страны и любые неожиданные заявления, затрагивающие напрямую эту систему, могут негативно сказаться и привести к излишнему волнению и стрессу родителей и школьников", - сказал Емельянов.

В пресс-службе добавили, что система ЕГЭ укрепляет развитие единого образовательного пространства и дает возможность жителям всей страны поступать в вузы на равных условиях вне зависимости от места проживания. "Министерство и впредь будет следить за комфортным и объективным проведением экзаменов, усиливая работу по их совершенствованию", - цитирует пресс-служба главу ведомства Ольгу Васильеву.

Единый государственный экзамен - централизованно проводимый в России экзамен в средних учебных заведениях. С 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. При проведении экзамена на всей территории РФ применяются однотипные задания и единые методы оценки качества выполнения работ.

Досрочный период ЕГЭ в 2018 году пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной - с 28 мая по 2 июля.

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