Противопожарные учения будут проходить в госучреждениях Калмыкии два раза в год

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Противопожарные учения во всех государственных учреждениях с массовым пребыванием людей в Калмыкии будут проводиться регулярно - два раза в год. Правительство республики должно разработать соответствующее постановление до конца апреля, сообщил во вторник глава Калмыкии Алексей Орлов.

По его словам, такое решение приняли после трагедии в Кемерове, где 25 марта при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, включая 41 ребенка. Как пояснили ТАСС в пресс-службе главы республики, сейчас в Калмыкии противопожарные учения проводятся в течение года разово и выборочно в отдельных госучреждениях.

"Я думаю, что было бы целесообразно на правительственном уровне в регламентирующем обязательном порядке проводить тренинги и учения во всех госучреждениях республики, которые связаны с массовым пребыванием людей. Это, в первую очередь, объекты здравоохранения, культуры, образования и социальные объекты. (…) Это должны быть плановые учения, с четко обозначенными датами и обязательным обучением персонала навыкам организации эвакуации из соответствующих учреждений. Все должно быть отработано до автоматизма", - сказал Орлов на совещании по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории республики.

Он отметил, что такие учения во взаимодействии с ГУ МЧС по региону необходимо проводить как минимум два раза в год.

Участие в них должны принимать руководители госучреждений, персонал, а также люди, которые будут находиться внутри помещений (учащиеся, пациенты, посетители и т. д). Предполагается, что нормативные документы правительство региона подготовит до конца апреля, а первые тестовые учения пройдут уже в мае этого года.

Начальник ГУ МЧС по Калмыкии Андрей Колдомов, также принимавший участие в совещании, поддержал данную инициативу, заметив, что, "в первую очередь, нужно начинать с обучения руководителей учреждений и ответственных за противопожарную безопасность на объектах".

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, сейчас в Калмыкии, как и в других регионах России, проводятся проверки торговых центров и мест с массовым пребыванием людей. Так, уже проверили торгово-развлекательный центр "Пушкинский", развлекательный центр "Уралан". Всего специалисты проинспектируют около 80 объектов. В списке не только развлекательные и детские центры, но и спортивные и образовательные учреждения.