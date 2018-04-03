Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Противопожарные учения будут проходить в госучреждениях Калмыкии два раза в год

Общество
3 апреля, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Соответствующее постановление правительство республики должно разработать до конца месяца

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Противопожарные учения во всех государственных учреждениях с массовым пребыванием людей в Калмыкии будут проводиться регулярно - два раза в год. Правительство республики должно разработать соответствующее постановление до конца апреля, сообщил во вторник глава Калмыкии Алексей Орлов.

По его словам, такое решение приняли после трагедии в Кемерове, где 25 марта при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" погибли 64 человека, включая 41 ребенка. Как пояснили ТАСС в пресс-службе главы республики, сейчас в Калмыкии противопожарные учения проводятся в течение года разово и выборочно в отдельных госучреждениях.

"Я думаю, что было бы целесообразно на правительственном уровне в регламентирующем обязательном порядке проводить тренинги и учения во всех госучреждениях республики, которые связаны с массовым пребыванием людей. Это, в первую очередь, объекты здравоохранения, культуры, образования и социальные объекты. (…) Это должны быть плановые учения, с четко обозначенными датами и обязательным обучением персонала навыкам организации эвакуации из соответствующих учреждений. Все должно быть отработано до автоматизма", - сказал Орлов на совещании по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории республики.

Он отметил, что такие учения во взаимодействии с ГУ МЧС по региону необходимо проводить как минимум два раза в год.

Участие в них должны принимать руководители госучреждений, персонал, а также люди, которые будут находиться внутри помещений (учащиеся, пациенты, посетители и т. д). Предполагается, что нормативные документы правительство региона подготовит до конца апреля, а первые тестовые учения пройдут уже в мае этого года.

Начальник ГУ МЧС по Калмыкии Андрей Колдомов, также принимавший участие в совещании, поддержал данную инициативу, заметив, что, "в первую очередь, нужно начинать с обучения руководителей учреждений и ответственных за противопожарную безопасность на объектах".

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, сейчас в Калмыкии, как и в других регионах России, проводятся проверки торговых центров и мест с массовым пребыванием людей. Так, уже проверили торгово-развлекательный центр "Пушкинский", развлекательный центр "Уралан". Всего специалисты проинспектируют около 80 объектов. В списке не только развлекательные и детские центры, но и спортивные и образовательные учреждения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Калмыкия Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Персоны
Орлов, Алексей Маратович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Путин подписал закон о привлечении пьяных водителей к ответственности по анализу крови
3
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
4
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара
5
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
6
DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.
7
МИД Франции потребовал от РФ ответа на запрос Великобритании по делу Скрипаля от 12 марта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости