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Ленобласть предложит два участка под Гатчиной для университетского городка СПбГУ

Общество
3 апреля, 16:11 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, апреля. /ТАСС

Ранее глава региона Александр Дрозденко отмечал, что область заинтересована в размещении кампуса на своей территории

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области в мае представит на рассмотрение Санкт-Петербургскому государственному университету два участка под Гатчиной для размещения университетского городка, сообщили в пресс-службе областного правительства. Для подготовки предложений по поручению губернатора Александра Дрозденко создается рабочая группа.

"Глава Ленинградской области поставил перед группой задачу до конца мая вынести на рассмотрение градостроительного совета для оценки представителями СПбГУ и Минэкономразвития концепций размещения кампуса вуза на двух площадках Гатчинского района: в поселках Тайцы и Верево. Министерству и университету будет дан полный паспорт земельных участков, предоставлена информация о возможностях инженерного обеспечения, дорожно-транспортного обслуживания, климатическая характеристика поселений, предложения по площадному и объектному планированию территорий и другие параметры", - сказали в пресс-службе.

Ранее Дрозденко сказал журналистам, что Ленинградская область заинтересована в размещении кампуса СПбГУ на своей территории.

"Мы знаем, что рассматривается несколько вариантов, связанных с территорией Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Я надеюсь, это решение будет взвешенно приниматься на уровне Попечительского совета СПбГУ, Министерства образования и науки и правительства России", - отметил он.

Интересным вариантом размещения глава региона считает земельный участок, примыкающий к памятнику культурного наследия - усадьбе Демидовых в Тайцах. В этом году Ленинградская область начинает проект по реставрации этой усадьбы. Для университетского кампуса могут предоставить соседний участок площадью примерно 180 гектаров, который при этом не обременен охранными обязательствами и другими ограничениями. Рядом с ним проходит железная дорога и две автомобильные трассы.

Разработка концепции создания единого университетского городка ведется с мая 2016 года. Для проработки предложений создали федеральную рабочую группу под эгидой Минэкономразвития.

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