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Система долговременного ухода за пожилыми людьми начнет работать в шести регионах РФ

Общество
3 апреля, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Новгородская, Волгоградская, Рязанская, Костромская, Псковская и Тульская области уже подготовили планы по внедрению данной системы

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Система долговременного ухода за пожилыми людьми в 2018 году заработает в пилотном режиме в шести регионах России: Новгородской, Волгоградской, Рязанской, Костромской, Псковской и Тульской областях. Об этом сообщил на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко.

"Мы начинаем в этом году реализацию данного проекта на территории шести субъектов Российской Федерации. Такой первый шаг у нас", - сказал Вовченко.

Он отметил, что система ухода заключается в создании комплекса мер по оказанию пожилым людям социальных и медицинских услуг. Перечисленные регионы уже подготовили планы по внедрению данной системы.

В августе 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил разработать в РФ систему долговременного ухода за пожилыми людьми и предусмотреть в бюджете на следующие три года средства на ее внедрение в пилотных регионах. Глава Минтруда РФ Максим Топилин ранее заявлял, что на создание системы в бюджете 2018 года заложено порядка 100 млн рублей.

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