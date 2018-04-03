СМИ: Наоми Кэмпбелл считает, что у Vogue должна появиться африканская версия

ТАСС, 3 апреля. Журнал Vogue обязательно должен обзавестись своей африканской версией, заявила топ-модель Наоми Кэмпбелл. Кэмпбелл, которая участвует в открывшейся в Абудже (Нигерия), неделе моды Arise Fashion Week, сказала, что появление африканского варианта Vogue поможет высветить вклад континента в развитие индустрии моды, сообщила во вторник британская вещательная корпорация Би-би-си.

В качестве примера возможностей продвижения издания на новые рынки Кэмпбелл привела пример запуска в минувшем году арабской версии журнала - Vogue Arabia.

"Африканская версия Vogue обязательно должна быть, - считает топ-модель. - Не так давно мы обзавелись Vogue Arabia, теперь дело за новым шагом вперед. Без него не обойтись. У Африки никогда не было возможности выйти на этот международный рынок, чтобы ее ткани, краски и узоры получили признание на глобальной платформе".

Журнал выпускается издательским домом Conde Nast Publications. До сих пор Vogue, который впервые увидел свет в 1892 году как еженедельник для состоятельных нью-йоркцев, располагал 23 версиями, в том числе российской. Издание рассказывает о моде и стиле жизни. С ним сотрудничают лучшие фотографы мира.

С 1960-х годов Vogue - один из самых самых влиятельных журналов мира моды. Он стал выходить раз в месяц и переориентировался с домохозяек на деловых и много работающих женщин.

Внимание издателей все чаще привлекает растущее число состоятельных жителей Африки. Показательно, что в этом году календарь итальянской компании Pirelli впервые в истории представлен исключительно темнокожими моделями.