Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Голодец поручила создать единые требования в РФ по учету нуждающихся в обезболивании

Общество
3 апреля, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Отмечается, что в настоящее время данные в различных источниках не совпадают

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец поручила Минздраву РФ разработать единые требования по учету нуждающихся в обезболивании и паллиативной помощи, поскольку на сегодняшний день данные в различных источниках не совпадают.

"От сегодняшнего дня давайте три месяца возьмем, чтобы все процедуры были завершены. Три месяца от сегодняшнего дня для того, чтобы разработать и утвердить такой порядок", - сказала Голодец во вторник на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Ранее в своем докладе в рамках Совета руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы, президент фонда "Вера" Анна Федермессер заявила о том, что на федеральном уровне на данный момент не ведется единый учет нуждающихся в обезболивании. По словам Федермессер, регионы считают по-разному.

В свою очередь, замминистра здравоохранения Сергей Краевой отметил, что учет нуждающихся в обезболивании - ответственность регионов, однако Минздрав России может разработать нормативные документы для того, чтобы привести к единообразию эти показатели. "Приготовить сам проект приказа провести его согласование - займет порядка 2-3 месяцев", - уточнил Краевой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Голодец, Ольга Юрьевна
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Путин подписал закон о привлечении пьяных водителей к ответственности по анализу крови
3
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
4
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара
5
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
6
DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.
7
МИД Франции потребовал от РФ ответа на запрос Великобритании по делу Скрипаля от 12 марта
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости