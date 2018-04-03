Голодец поручила создать единые требования в РФ по учету нуждающихся в обезболивании

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец поручила Минздраву РФ разработать единые требования по учету нуждающихся в обезболивании и паллиативной помощи, поскольку на сегодняшний день данные в различных источниках не совпадают.

"От сегодняшнего дня давайте три месяца возьмем, чтобы все процедуры были завершены. Три месяца от сегодняшнего дня для того, чтобы разработать и утвердить такой порядок", - сказала Голодец во вторник на заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Ранее в своем докладе в рамках Совета руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы, президент фонда "Вера" Анна Федермессер заявила о том, что на федеральном уровне на данный момент не ведется единый учет нуждающихся в обезболивании. По словам Федермессер, регионы считают по-разному.

В свою очередь, замминистра здравоохранения Сергей Краевой отметил, что учет нуждающихся в обезболивании - ответственность регионов, однако Минздрав России может разработать нормативные документы для того, чтобы привести к единообразию эти показатели. "Приготовить сам проект приказа провести его согласование - займет порядка 2-3 месяцев", - уточнил Краевой.