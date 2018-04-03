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Единое тестирование школьников на наркотики разработают до 1 июля

Общество
3 апреля, 16:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

В настоящее время каждый субъект разрабатывает и проводит собственное тестирование

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Единые для всех регионов материалы, по которым будет проводиться тестирование школьников на наркотики, разработают до 1 июля 2018 года. Об этом во вторник ТАСС сообщила замглавы Минобрнауки Татьяна Синюгина.

"На протяжении нескольких лет Минобрнауки совместно с коллегами из Минздрава проводит добровольное тестирование на употребление психоактивных и наркотических средств школьниками. И до сегодняшнего дня у нас нет единой разработанной методики обследования детей, которая бы позволяла нам выявлять группу риска и в дальнейшем передавать ее для работы специалистов в сфере здравоохранения. До 1 июля 2018 года мы должны внести свое предложение в правительство, связанное с тестированием по единым материалам", - сказала замминистра.

Она пояснила, что сегодня каждый субъект разрабатывает и проводит собственное тестирование, а по его итогам регион проводит работу в отношении конкретной школы или ученика самостоятельно.

"Мы хотим сейчас эту работу упорядочить и сделать ее более понятной, а результат - применимым. В связи с этим нам нужны единые подходы к проведению тестирования, не только организационные, но и содержательные. Это позволит нам говорить о единообразии, сравнивать результаты и на основе этого анализа понимать, каким образом выстраивать индивидуальную траекторию работы с ребенком и его семьей", - заключила Синюгина.

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