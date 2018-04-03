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В Петербурге открыли выставку замков, которые влюбленные вешают на городские мосты

Общество
3 апреля, 16:52 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, апреля. /ТАСС

Сейчас в экспозиции около 120 замков

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© Владимир Смирнов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудники предприятия "Мостотрест", отвечающего за содержание мостов в Петербурге, открыли выставку замков, которые влюбленные крепят на перила городских переправ. Замки приходится срезать из-за того, что многие мосты являются памятниками архитектуры, сообщили ТАСС в компании во вторник.

"У нас около 120 замков в экспозиции. Она у нас в одном из помещений [Мостотреста], там представлены замки со всех мостов города, которые мы снимаем", - рассказали в "Мостотресте". В учреждении отметили, что экспозицию пополняют только "креативными" экспонатами. Срезанные замки, которые не стали экспонатами выставки, утилизируют.

В компании добавили, что замки на перилах портят облик мостов Петербурга.

По данным пресс-службы "Мостотреста", влюбленные через три с половиной месяца после реставрации успели повесить несколько замков на ограждения "Трехмостья" - ансамбля из мостов через реку Мойку и Екатерининский канал в центре города - который является памятником культурного наследия федерального значения, а также Пантелеймоновский мост, который отнесен к объектам наследия регионального значения.

"Контакт металла с металлом разрушает перила. Люди вешают замки, несмотря на таблички возле мостов о том, что это делать запрещено, однако других методов борьбы с замками, кроме табличек, пока не придумали", - отметили в "Мостотресте", призвав жителей и гостей Петербурга отказаться от традиции.

Всего в Петербурге насчитывается порядка 400 мостов. Традиция вешать на перила мостов так называемые "замки любви" с именами существует во многих странах. Считается, что такой замок символизирует верность влюбленных. В некоторых странах Европы за размещение такого замка на мостах предусмотрен штраф, также власти городов устанавливают специальные конструкции для крепления таких замков, чтобы "обезопасить" от них мосты и переходы.

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