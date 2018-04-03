Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российской столицей "Часа Земли" в 2018 году стал Липецк

Общество
3 апреля, 17:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

В тройку городов, жители которых активнее всего участвовали в акции, также вошли Курск и Новый Уренгой

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Тремя городами, жители которых активнее всего участвовали во Всемирном ежегодном "Часе Земли", стали Липецк, Курск и Новый Уренгой. Сообщение об этом было опубликовано на сайте российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) во вторник.

Смотрите также

Акция "Час Земли". Досье

Голосовать за свой город жители могли, заявляя о поддержке акции отметкой на специальной карте на сайте WWF России. В 2017 году победителем стал Сургут, а второе и третье место заняли Тамбов и Мурманск.

"Статус столицы "Часа Земли" Липецк получает до следующего "Часа Земли - 2019". В одном шаге от победы оказался Курск, занявший второе место в неформальном рейтинге активности жителей городов в "Час Земли". Следом за ним идет Новый Уренгой", - говорится в сообщении WWF.

Администрация Липецка получит 30-сантиметровую статуэтку с золоченым латунным глобусом и изумрудно-зеленым венцом, на которой выгравировано название города.

Москва и Санкт-Петербург лидируют в рейтинге по абсолютным значениям, однако оказались за пределами топ-20 при сравнении количества участников в каждом городе с его общим населением.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Курская область Санкт-Петербург Липецкая область Тюменская область Мурманская область Тамбовская область Ямало-Ненецкий автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Путин подписал закон о привлечении пьяных водителей к ответственности по анализу крови
3
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
4
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара
5
МИД Франции потребовал от РФ ответа на запрос Великобритании по делу Скрипаля от 12 марта
6
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
7
DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости