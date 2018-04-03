Российской столицей "Часа Земли" в 2018 году стал Липецк

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Тремя городами, жители которых активнее всего участвовали во Всемирном ежегодном "Часе Земли", стали Липецк, Курск и Новый Уренгой. Сообщение об этом было опубликовано на сайте российского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) во вторник.

Голосовать за свой город жители могли, заявляя о поддержке акции отметкой на специальной карте на сайте WWF России. В 2017 году победителем стал Сургут, а второе и третье место заняли Тамбов и Мурманск.

"Статус столицы "Часа Земли" Липецк получает до следующего "Часа Земли - 2019". В одном шаге от победы оказался Курск, занявший второе место в неформальном рейтинге активности жителей городов в "Час Земли". Следом за ним идет Новый Уренгой", - говорится в сообщении WWF.

Администрация Липецка получит 30-сантиметровую статуэтку с золоченым латунным глобусом и изумрудно-зеленым венцом, на которой выгравировано название города.

Москва и Санкт-Петербург лидируют в рейтинге по абсолютным значениям, однако оказались за пределами топ-20 при сравнении количества участников в каждом городе с его общим населением.