В Саратове открыли памятник певице Лидии Руслановой

САРАТОВ, 3 апреля. /ТАСС/. Открытие памятника исполнительнице русских народных песен, заслуженной артистке России Лидии Руслановой состоялось во вторник в Саратове, передает корреспондент ТАСС.

Монумент установили возле Саратовского областного центра народного творчества имени Руслановой. В годы Великой Отечественной войны артистка выступала перед солдатами, что и запечатлел автор скульптуры, заслуженный художник РФ Андрей Щербаков - Русланова в традиционном русском наряде улыбается зрителям.

"Мы восстанавливаем историческую справедливость и даем возможность молодому поколению осознать, кто наши земляки. <...> Это памятник самой русской песне", - сказал в ходе церемонии открытия глава Саратовской области Валерий Радаев.

Русланова родилась в селе Чернавка Саратовской губернии в 1900 году, заслуженная артистка РСФСР. Основное место в ее репертуаре занимали русские народные песни. Одной из первых исполнила песню "Катюша".