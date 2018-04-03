РГО планирует установить памятный знак в географическом центре Байкала в 2018 году

КРАСНОЯРСК, 3 апреля. /ТАСС/. Памятный знак может появиться в 2018 году в географическом центре Байкала. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Красноярского отделения Русского географического общества (РГО).

Географический центр расположен на острове Ольхон рядом с деревней Харанцы. Символическую точку рассчитали в начале года ученые из Сибирского государственного университета геосистем и технологий (Новосибирск) - по инициативе члена РГО, красноярского путешественника Владимира Черникова.

"Предполагается, что памятный знак будет там установлен уже в 2018 году", - сообщили в пресс-службе, добавив, что это требует согласования в Министерстве природы России.

Как сообщил ТАСС Черников, знак должны установить летом.

"Сейчас переправа на материк уже закрыта, а камень [для знака] там", - отметил он.

Черников уже совершил экспедицию к месту установки знака, преодолел от Иркутска более 300 км на велосипеде по льду Байкала.