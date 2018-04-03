Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава СПЧ призвал решить ситуацию с Telegram без ущерба для миллионов пользователей в РФ

Общество
3 апреля, 17:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Ранее члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призвали Роскомнадзор отказаться от намерения заблокировать мессенджер

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов призвал решить ситуацию вокруг возможной блокировки Telegram без причинения ущерба 15 млн российских пользователей и нанесения экономического вреда инвесторам, разместившим свою рекламу в мессенджере.

Смотрите также
Павел Дуров

Ультиматум Дурову: заблокируют ли в России Telegram

Ранее ряд членов СПЧ призвали Роскомнадзор отказаться от намерения заблокировать Telegram из-за непредоставления ключей для расшифровки сообщений органам безопасности. По мнению общественников, администрация мессенджера всегда демонстрировала конструктивную позицию при блокировке незаконного контента и вела активную политику по удалению такого рода информации.

"Предстоящая на этой неделе блокировка мессенджера Telegram вызывает серьезное беспокойство, поскольку дело касается прав и законных интересов порядка 15 млн россиян, пользующихся данным средством коммуникации. Нельзя забывать и о возможных финансовых потерях тысяч инвесторов, вложивших значительные средства в создание и продвижение Telegram-каналов, рекламы и иного контента в Telegram", - говорится в заявлении Федотова, размещенном во вторник на сайте СПЧ.

"Совет готов сделать все от него зависящее, чтобы конфликт был урегулирован без нанесения ущерба миллионам российских граждан", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблемы Telegram в России
Персоны
Федотов, Михаил Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
2
Путин подписал закон о привлечении пьяных водителей к ответственности по анализу крови
3
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
4
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара
5
МИД Франции потребовал от РФ ответа на запрос Великобритании по делу Скрипаля от 12 марта
6
"Лисья гончая" с "Кинжалом": как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
7
DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости