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В Петербурге на пасхальном концерте представят редкие фотографии семьи Николая II

Общество
3 апреля, 17:40 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, апреля. /ТАСС

Архивные материалы в виде фильма будут транслироваться прямо во время концерта

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Редкие фотографии с изображением членов семьи Николая II представят 10 апреля на большом пасхальном концерте "Царский путь к святым" в Санкт-Петербурге на сцене Мариинского театра. Как сообщила журналистам режиссер мероприятия Алена Поликовская, архивные материалы в виде фильма будут транслироваться прямо во время концерта.

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"У нас видеоряд на полтора часа, это будет полноценное кино. Это будут какие-то фотографии, которые не принадлежали царской семье, но они изображены в каких-то журналах того времени. Это будут утраченные в России фотографии, газеты, журналы, которым более ста лет, <..> то, чего нет в наших архивах. Вот это уникально", - сказала режиссер пасхального концерта.

Большой пасхальный концерт "Царский путь к святым" проходит в Санкт-Петербурге ежегодно.

В этот раз организаторы включили в программу произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Георгия Свиридова. Кроме того, перед зрителями выступит хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии, а также симфонический оркестр Санкт-Петербургской митрополии.

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В 2018 году в России проходят памятные мероприятия, приуроченные к 100-летию гибели последнего российского императора Николая II.

В ночь с 17 на 18 июля 1918 года семья Романовых, их доктор и трое слуг были расстреляны в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева в Екатеринбурге.

Предполагается, что впоследствии их останки были найдены в окрестностях города и захоронены в Петропавловском соборе.

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