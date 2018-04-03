Ставропольские студенты предложили строить ветроэлектростанции в Арктике

СТАВРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Отборочный этап международного инженерного чемпионата Case-in по направлению "Электроэнергетика" проходит в Северо- Кавказском федеральном университете (СКФУ). Участники представляют проекты внешнего электроснабжения завода "Ямал- СПГ", расположенного в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа; среди предложений студентов были идеи о строительстве ветроэлектростанций, передает корреспондент ТАСС.

"Арктика - важный регион, кадры нужны со всей страны. В электроэнергетике у Ставрополья есть большой опыт", - отметил на открытии конкурсного дня чемпионата министр энергетики, промышленности и связи региона Виталий Хоценко.

Участниками соревнований стали девять команд, которым предложено проанализировать текущий и перспективный баланс мощности и электроэнергии промышленной площадки завода "Ямал-СПГ", который занимается сжижением природного газа. Будущим специалистам необходимо предложить схему развития внешнего электроснабжения предприятия с учетом строительства новых очередей завода.

"Задания с каждым годом усложняются, предложены задачи по очень интересному проекту развития Арктики. Сложность состоит в удаленности от развитой инфраструктуры, единой энергетической системы, путей подвода", - сказал ТАСС советник гендиректора филиала "Системный оператор Единой энергетической системы" "Объединенное диспетчерское управление энергосистемами Юга" Федор Михайленко.

Многие команды пришли к выводу о необходимости создания проекта изолированной работы электроснабжения. "Мы приняли решение о установке парка ветряных электроустановок, ветряная электростанция позволит вырабатывать электроэнергию с меньшими затратами <…> Учтенные трансформаторы позволяют работать при температуре от минус 60 градусов до плюс сорока", - сообщили представители одной из команд.

Международный чемпионат Case-in представляет собой соревнование, в ходе которого студенческие команды за 10 дней решают кейс - практическую инженерную задачу, основанную на реальной производственной ситуации и подготовленную по материалам отраслевых предприятий. Затем команды защищают свои идеи перед экспертной комиссией, которая состоит из представителей отраслевых компаний, а также научных и образовательных организаций. Организаторы чемпионата - фонд "Надежная смена", некоммерческое партнерство "Молодежный форум лидеров горного дела" и ООО "Астралогика".