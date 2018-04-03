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На Кубани открылся питомник для восстановления реликтового самшита

Общество
3 апреля, 17:45 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 3, апреля. /ТАСС

За несколько лет реликтовые рощи оказались уничтожены самшитовой огневкой, которую в Сочи занесли в 2012 году при подготовке к Олимпийским играм

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КРАСНОДАР, 3 апреля. /ТАСС/. Питомник, где будут выращиваться саженцы самшита колхидского, который растет только на Северном Кавказе и практически полностью был уничтожен вредителями, открылся в Краснодарском крае. Об этом сообщила во вторник пресс-служба краевой администрации.

За несколько лет реликтовые рощи оказались уничтожены самшитовой огневкой, которую в Сочи занесли в 2012 году при подготовке к Олимпийским играм. По данным краснодарского филиала центра защиты леса, динамика расселения и размножения огневки позволяет прогнозировать гибель всех естественных популяций самшита колхидского уже в этом году.

"В специальном отделении Родниковского питомника в Белореченском районе высажена первая тысяча черенков растения в закрытом грунте. Всего планируется посадить 4 тыс. черенков самшита, которые были заготовлены от предварительно обследованных самшитовых насаждений. <…> Сохраненные в Родниковском питомнике растения в будущем предполагается высадить в прежние места обитания колхидского самшита", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с момента обнаружения самшитовой огневки - вредителя, который практически полностью уничтожил это растение на Западном Кавказе - предлагались различные способы борьбы с ним. Испытывались варианты применения пестицидов, биологические методы, феромоновые ловушки, однако существенных результатов это не дало.

"Создание питомника, обеспечивающего оптимальные условия роста и развития самшита, а также заслон для проникновения самшитовой огневки является единственно возможной мерой по сохранению генофонда растения", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов края Сергея Еремина.

По данным руководителя отделения WWF России "Российский Кавказ" Валерия Шмунка, уничтожено 99% самшитов. Некоторые рощи сохранились в Адыгее, на северном макросклоне Большого Кавказского хребта, небольшое количество деревьев еще живо в Краснодарском крае - в частности, в высокогорных заповедных зонах около Сочи.

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