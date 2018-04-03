Порядка 6 тыс. гостей ожидается на фестивале "Российская студенческая весна" в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 3 апреля. /ТАСС/. Порядка 6 тыс. гостей планируется принять в мае в дни всероссийского фестиваля "Российская студенческая весна" в Ставрополе. Ведется подготовка площадок мероприятия, под особым контролем - безопасность и комфорт участников, сообщила во вторник пресс-служба губернатора региона.

"Планируется, что всего Ставрополь накануне и в дни "Студенческой весны" могут посетить до 6 тыс. человек. Уже определены более 20 объектов размещения", - говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет в Ставрополе с 15 по 19 мая. В эти дни в городе усилят меры безопасности, в частности, на патрулирование улиц будут направлены дополнительные наряды сотрудников правоохранительных органов. Детально проработают и противопожарные меры на площадках, где развернутся основные события фестиваля.

Помогать в организации мероприятия будут около 1,5 тыс. волонтеров - они будут работать в службе по организации питания, проживания, транспортной службе, помогут в организации концертов, работе жюри, пресс-центра. Участниками "Студенческой весны-2018" станут молодые люди из 80 регионов страны, они представят различные направления - музыкальное, танцевальное, театральное, журналистику, оригинальный жанр, видео.