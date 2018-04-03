Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.04:
$ 57.54
€ 70.92
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В зданиях Совфеда проводятся внеплановые тренировки по эвакуации

Общество
3 апреля, 18:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Как ожидается, в апреле также пройдут тренировки по эвакуации людей из помещений Совфеда

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Внеплановые тренировки по эвакуации людей в случае пожара организованы в зданиях Совета Федерации в связи с трагедией в Кемерове. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Сегодня в зданиях Совета Федерации на улице Большая Дмитровка проводилась внеплановая практическая тренировка по эвакуации людей при возникновении пожара. Мероприятие состоялось в соответствии с распоряжением управляющего делами президента РФ", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

По информации пресс-службы СФ, в апреле также пройдут тренировки по эвакуации людей из помещений Совета Федерации на Новом Арбате и улице Воздвиженка.

Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек, из них - 27 детей. Как сообщалось ранее, рассматривается несколько версий причин возникновения пожара, в том числе короткое замыкание и поджог. Обвиняемыми по уголовному делу проходят семь человек, они арестованы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: в Портон-Дауне не установили происхождение вещества, которым отравили Скрипалей
2
В Роструде напомнили про выходные и рабочие дни в апреле и мае 2018 года
3
В США вынесли первый приговор по "делу РФ"
4
DM: Юлия Скрипаль была отравлена после получения доступа к счету в $185 тыс.
5
Мария Аронова перед выступлением в Сургуте сообщила зрителям о невыплате гонорара
6
Международные следователи: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для российских радаров
7
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости