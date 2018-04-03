Новое здание для музея Достоевского в Петербурге построят к 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга согласовали реализацию инвестиционного проекта, предполагающего создание к 200-летию писателя, которое отмечается в 2021 году, нового здания для литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского, расположенного в историческом центре города. Проект утвердили во вторник на совете по инвестициям города, передает корреспондент ТАСС.

"Проектом предусмотрено строительство нового пятиэтажного здания площадью около 1,6 тыс. квадратных метров, прилегающего к зданию существующего музея. В новых помещениях планируется создать общедоступный культурный центр с многофункциональным зрительным залом, помещениями для выставок и конференций, литературное кафе, на верхнем этаже - открытое пространство для кинопоказов или поэтических вечеров", - рассказал исполнительный директор фонда "Петербург Достоевского" Владислав Смирнов.

По его словам, создание пространства позволит музею развиваться в соответствии с современными тенденциями и оборудовать его для посещения маломобильных групп.

Архитекторы проекта заверили представителей городской администрации в наличии технологий, позволяющих построить новое здание в центре города без негативного влияния на соседние строения. Строительство планируется осуществить на средства меценатов, в числе которых экс-глава РЖД Владимир Якунин, общий объем инвестиций оценивается на уровне 700 млн руб.

Представители совета по инвестициям отметили, что Достоевский является одним из символов Петербурга, существуют целые туристические маршруты по мотивам его произведений, проводится ежегодный фестиваль.

В связи с этим проект решили поддержать, но к моменту получения разрешения на строительство инвестору необходимо будет предоставить гарантии на 70% финансирования проекта.

О музее и юбилее

Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского был открыт 12 ноября 1971 года в доме на Кузнечном переулке 5/2, где писатель дважды снимал квартиру в 1846 году и с октября1878 года до дня своей смерти - 28 января 1881 года. Здесь он работал над ранней повестью "Двойник" и последним романом "Братья Карамазовы". Квартира Достоевских воссоздавалась по воспоминаниям современников и жены писателя.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского.