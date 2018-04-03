Москва потратит на разгон облаков почти на 100 млн рублей больше, чем в прошлом году

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы в 2018 году потратят на разгон облаков в столице перед праздниками 1, 9 мая, 12 июня и в День города 400 млн рублей, что почти на 100 млн рублей больше, чем в 2017 году. Такие данные приведены на сайте госзакупок.

"Согласно условиям тендера, облака над городом должны разгонять 12 единиц спецавиации с помощью гранулированной углекислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента. Заказчиком работ выступает ГКУ "Экспертавтодор", - сообщается в документе.

В 2017 году на разгон облаков к аналогичным датам было потрачено 293 млн рублей. В 2016 году работы обошлись в 346 млн рублей, а в 2015 году на метеозащиту города было потрачено 434 млн рублей.