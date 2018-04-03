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Памятник павшим советским летчикам в Адыгее поставят на месте крушения "Петлякова"

Общество
3 апреля, 18:25 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 3, апреля. /ТАСС

На окраине станицы Ханской также появится сквер

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МАЙКОП, 3 апреля. /ТАСС/. Память экипажа советского истребителя Пе-3бис, подбитого гитлеровцами в октябре 1942 года в пригороде Майкопа, увековечат - на месте крушения самолета на окраине станицы Ханской установят памятник и разобьют сквер. Об этом сообщил во вторник глава Адыгеи Мурат Кумпилов, встретившийся с представителями поисковых, военно-патриотических движений Адыгеи и Краснодарского края и общественностью.

"Мы в неоплатном долгу перед поколением победителей, и сегодня очень важно сохранять и передавать подрастающим поколениям правду о Великой Отечественной войне, о решающей роли советского народа в победе над фашизмом. Поисковиками проведена серьезная работа, найдены архивные источники. Но самое главное - установлены имена погибших летчиков… При поддержке республиканской власти на месте гибели экипажа будет установлен памятник погибшим воинам и создан сквер", - сказал глава Адыгеи.

Как прокомментировал ТАСС Герой России Эдуард Цеев, возглавивший в Адыгее рабочую группу по расследованию гибели экипажа, поисковики идентифицировали самолет по найденным фрагментам, на одном из которых выбит заводской номер двигателя. Пе-3бис  зачислили 4 сентября 1942 года в состав 27-й отдельной разведывательной эскадрильи ВВС Черноморского флота. По архивным данным, в октябре 1942 года он не возвратился с боевого задания по разведке войск противника на ростовском направлении. Как выяснилось, управляли самолетом пилот Михаил Снеговский и штурман - воздушный стрелок Борис Сабадаш.

"В России еще много безымянных могил, где захоронены советские воины. Нам удалось установить имя одного героя- освободителя - уроженца Ульяновска Михаила Фадеевича Снеговского, долгие годы считавшегося пропавшим без вести. В поисках его родных мы сделали запросы, и выяснилось, что одна из племянниц погибшего пилота, Виктория Снеговская, проживает в Санкт-Петербурге. Поиски родных второго пилота - Бориса Александровича Сабадаша, 1919 года рождения, из украинского города Каменец-Подольский, продолжаются", - отметил Цеев.

Помощь в экспедиции по расследованию гибели экипажа оказала одна из самых профессиональных на юге России поисковых групп - Краснодарская краевая общественная поисковая организация "Кубанский плацдарм", специализирующая на поиске самолетов времен Великой Отечественной войны. Теперь проверят информацию о крушении и других самолетов в районе станицы Ханской, и для полного восстановления картины освободительных боев продолжат исследовательские работы. По рекомендации главы республики к ним привлекут ученых АРИГИ, преподавателей вузов Адыгеи, специалистов музеев, пояснил собеседник агентства.

Гитлеровская оккупация Адыгеи длилась с августа 1942 по февраль 1943 года, регион освободили в результате наступательной операции Черноморской группы войск. 18 февраля 1943 года войска Красной Армии освободили Тахтамукайский район, аулы Афипсип и Псейтук, этот день считается днем окончательного освобождения региона. На фронт в годы войны из Адыгеи призывали 80 тыс. человек, из них более 33 тыс. погибли. Практически у всех жителей республики есть боевые награды, 59 человек стали Героями Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы.

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Темы
Адыгея Великая Отечественная война
Персоны
Кумпилов, Мурат Каральбиевич
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