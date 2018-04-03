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Волонтеры Пскова начали проект, помогающий детям с нарушениями развития выбрать профессию

Общество
3 апреля, 18:35 UTC+3 ПСКОВ ПСКОВ 3, апреля. /ТАСС

Проект "Инклюзивная профориентация" получил грант от Росмолодежи в размере 300 тыс. рублей

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ПСКОВ, 3 апреля. /ТАСС/. Волонтеры из молодежного центра Пскова во вторник запустили проект "Инклюзивная профориентация", в рамках которого помогают детям с отклонениями психического и умственного развития определиться с будущей профессией. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"В Пскове стартовал проект "Инклюзивная профориентация", организатором которого является Псковский городской молодежный центр", - отмечают представители муниципалитета.

Псковская коррекционная школа №2 первой приняла участие в проекте.

Волонтеры рассказали воспитанникам учреждения о существующих профессиях, продемонстрировав специально разработанный мультфильм, рассказывающий о важности профессионального выбора. Об этом сообщила ТАСС сотрудница молодежного центра, куратор проекта, Ольга Безъязычная.

"Это мультфильмы, они созданы специально, чтобы дети могли определиться с профессией. Там сюжет про двух братьев, про старшего и младшего. Младший брат все не может определиться с профессией, а старший возит его по разным друзьям и знакомым, учреждениям, где ему рассказывают о важности каждой профессии. Мы взяли именно рабочие профессии, так как высшее образование не подходит", - сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что в рамках проекта планируется организовать встречи с родителями, чьи дети имеют отклонения психического и умственного развития.

"На встречах мы информируем родителей о возможностях дальнейшего обучения и трудоустройства детей на базе псковских "Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени Шмитца", организуем экскурсии для подростков и их родителей или опекунов в мастерские", - сказала Безъязычная.

Проект "Инклюзивная профориентация" получил в 2018 году грантовую поддержку от Росмолодежи в размере 300 тыс. рублей. На эти деньги волонтеры планируют приобрести мультимедийную технику для трансляции видеороликов, а также закупить новые выпуски мультфильмов. Все занятия с воспитанниками коррекционных школ активисты молодежного центра проводят бесплатно. До конца года в проекте должны поучаствовать более 200 ребят и около 100 их родителей.

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