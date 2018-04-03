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Суд лишил финское объединение "Свидетели Иеговы" недвижимости в Петрозаводске

Общество
3 апреля, 18:35 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 3, апреля. /ТАСС

Имущество организации суд обратил в доход государства

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ПЕТРОЗАВОДСК, 3 апреля. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд признал недействительным договор о передаче финскому религиозному объединению Jehovan todistajat ("Свидетели Иеговы", запрещено в РФ) нежилого помещения в Петрозаводске стоимостью 8 млн рублей, сообщила во вторник ТАСС старший помощник прокурора Карелии по взаимодействию со СМИ Татьяна Кордюкова.

"Свидетели Иеговы" - международная религиозная организация, которая придерживается неортодоксальных направлений в христианстве и отличается специфической трактовкой религиозных понятий. В апреле 2017 года Верховный суд России признал ее экстремистской, ликвидировал и запретил деятельность на всей территории страны. Имущество организации суд обратил в доход государства. В 2016 году Петрозаводский суд оштрафовал на 50 тыс. рублей местное отделение организации за хранение литературы, внесенной в федеральный список экстремистских материалов.

"Суд признал недействительным договор пожертвования от 14 марта 2017 года, заключенный между запрещенной в России местной религиозной организацией "Свидетели Иеговы "Петрозаводск" и религиозным объединением "Свидетели Иеговы" (Jehovan todistajat, Финляндия), а также аннулировал регистрацию права собственности финской организации на нежилое строение", - сказала Кордюкова. По ее словам, вопрос о передаче недвижимости в федеральную собственность решат после вступления постановления суда в законную силу.

Спорное нежилое помещение площадью 459 квадратных метров расположено в Петрозаводске, на проспекте Первомайский, 52. Представитель ответчика Александр Дюбин ранее рассказал ТАСС, что в 2007 году религиозная организация "Свидетели Иеговы "Петрозаводск" получила его в подарок от норвежского "Общества Сторожевой башни, Библий и трактатов". В марте 2017 года помещение перешло по договору пожертвования финской организации Jehovan todistaja.

В декабре 2017 года прокуратура Карелии обратилась с иском в городской суд Петрозаводска, потребовала признать последнюю сделку недействительной и изъять в госсобственность помещение запрещенного в России религиозного объединения. Как посчитали в карельской прокуратуре, недвижимость передали для сохранения имущества в собственности международной организации "Свидетели Иеговы" для возможного продолжения противоправной деятельности, а также для исключения последующего обращения имущества в госсобственность. В ходе процесса представитель прокуратуры республики Дина Коржова требовала удовлетворить исковые требования в полном объеме. Выступающий на стороне финского объединения Jehovan todistaja Дюбин просил в иске отказать, так как требования надзорного ведомства, на его взгляд, незаконны.

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