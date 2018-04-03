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Глава Адыгеи уверен, что потенциал финалистов конкурса "Лидеры России" будет востребован

Общество
3 апреля, 18:41 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 3, апреля. /ТАСС

Мурат Кумпилов отметил, что кадровый ресурс важен для местных органов власти в решении каждодневных задач

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МАЙКОП, 3 апреля. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов уверен, что потенциал финалистов всероссийского конкурса "Лидеры России" будет востребован в регионе.

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"Уверен, что накопленный опыт и навыки помогут вам в дальнейшей работе на благо республики", - во вторник на встрече с земляками-участниками смотра, отметив, что кадровый ресурс важен для местных органов власти в решении каждодневных задач.

В пресс-службе республиканского правительства ТАСС напомнили, что одним из 103 победителей всероссийского конкурса стал житель Адыгеи Никита Кулейкин. Наравне с другими победителями он получил образовательный грант в размере 1 млн рублей. Еще пятеро жителей региона стали финалистами "Лидеров России". "Вы достойно отстаивали честь Адыгеи на таком престижном конкурсе, проверили свои возможности и узнали свои сильные стороны",- заметил Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.

Здесь отметили, что в ходе встречи глава республики узнал о сфере деятельности, компетенциях, интересах и дальнейших планах каждого из конкурсантов. Также состоялся обмен мнениями по различным вопросам, которые касались развития экономики, реализации различных бизнес идей и формирования инвестиционной политики в регионе.

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