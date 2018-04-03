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Более 3 тыс. детей родились в новом перинатальном центре Дагестана

Общество
3 апреля, 19:04 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 3, апреля. /ТАСС

Центр "Мама Патимат" в Махачкале работает с 1 июня 2017 года

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© Александр Рюмин/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 3 апреля. /ТАСС/. Более 3 тыс. новорожденных, 102 из которых - двойняшки, появились на свет в Республиканском перинатальном центре Дагестана с момента открытия в середине 2017 года. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе медучреждения.

"На сегодняшний день в Республиканском перинатальном центре "Мама Патимат" появились на свет 3 тысячи 10 младенцев, в том числе 102 двойни. Трехтысячный ребенок, весом 3,1 кг, родился в конце марта", - сказал представитель пресс-службы.

С вводом в строй перинатального центра в республике впервые начали выхаживать детей, появившихся на свет намного раньше срока, сказал ТАСС главврач перинатального центра Низам Османов. По его словам, в середине марта специалистам центра удалось спасти новорожденную девочку, которая при рождении весила всего 450 граммов. Родилась она 2 января этого года.

Ранее сообщалось, что младенческая смертность в Дагестане за последние пять лет снизилась на 34%, достигнув исторического минимума. Таких показателей, как сообщила ранее главный внештатный педиатр минздрава Дагестана Валентина Кострова, удалось достичь благодаря совершенствованию реанимационной и неонатологической помощи. По ее словам, большую роль в сохранении здоровья и жизни женщин и детей, улучшении показателей службы охраны материнства и детства играет Республиканский перинатальный центр "Мама Патимат".

Республиканский перинатальный центр "Мама Патимат" площадью 34 тыс. кв. метров открыли 1 июня 2017 года в Махачкале. Учреждение, рассчитанное на 150 коек, ежегодно может принимать до 8 тыс. пациентов. Оно построено и оснащено госкорпорацией "Ростех" в рамках программы развития перинатальных центров России. В клинике оказывают все виды квалифицированной медицинской, в том числе и стационарной, помощи в области акушерства и гинекологии.

Итоговая стоимость нового перинатального центра составила 2,8 млрд рублей, почти половина из которых была направлена на закупку новейшего высокотехнологичного медоборудования, среди которого есть уникальные для страны образцы. Порядка 65% оборудования - российского производства, которое создает дочерний холдинг Ростеха "Швабе".

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