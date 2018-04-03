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Главы МВД РФ и агентства полиции Южной Кореи подписали соглашение о работе на ЧМ-2018

Общество
3 апреля, 18:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Глава российского ведомства Владимир Колокольцев отметил важность совместной работы по обеспечению безопасности

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев и генеральный комиссар Национального агентства полиции Республики Кореи Ли Чхоль Сон подписали соглашение о взаимодействии на чемпионате мира по футболу, который состоится в этом году в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"Глава МВД России отметил важность совместной работы по обеспечению безопасности предстоящего чемпионата мира по футболу, в том числе по вопросам соблюдения прав и законных интересов корейских граждан. Стороны подписали протокол о взаимодействии между министерством и Национальным агентством полиции Республики Корея в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018", - сказал собеседник агентства.

Участники встречи также затронули вопросы подготовки кадров. "В следующем году для южнокорейских полицейских на базе образовательных организаций МВД России предложена организация краткосрочных курсов повышения квалификации по широкому спектру направлений правоохранительной деятельности", - рассказали в МВД РФ.

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ЧМ-2018 по футболу
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Россия Республика Корея
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