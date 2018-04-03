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В Казани возбудили дело против экс-координатора штаба Собчак Эльзы Нисанбековой

Общество
3 апреля, 19:00 UTC+3 КАЗАНЬ

По данным ведомства, она является юристом "Открытой России"

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КАЗАНЬ, 3 апреля. /ТАСС. Прокуратура Казани возбудила административное дело в отношении экс-координатора штаба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак Эльзы Нисанбековой за участие в нежелательной организации. По данным ведомства, Нисанбекова является юристом "Открытой России", сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Республики Татарстан.

"Прокуратура Казани возбудила административное дело в отношении Эльзы Нисанбековой по ст. 20.33 КоАП РФ ("Осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности)", - рассказал представитель пресс-службы.

Как рассказала ТАСС Нисанбекова, прокуратура возбудила в отношении нее дело за участие в организации под названием Open Russia Civic Movement. При этом она отметила, что в этой организации не состоит.

"Прокуратура считает, что я участвую в некой нежелательной организации, конкретно в британской организации с названием Open Russia Civic Movement, но я в ней не состою", - сказала она.

Комментируя ситуацию, Нисанбекова сказала, что пока не решила, будет ли обжаловать постановление прокуратуры.

"У меня есть два варианта - пытаться обжаловать постановление либо дождаться непосредственно суда и уже на суде свою точку зрения озвучивать. Я пока не приняла решение, как я буду действовать. То есть я сейчас буду также советоваться с другими юристами и уже принимать решение", - отметила она.

Как сообщалось, ранее Генпрокуратура РФ 26 апреля 2017 года признала нежелательной на территории Российской Федерации деятельность "Открытой России". На следующий день Минюст РФ включил в перечень нежелательных в РФ организаций OR (Otkrytaya Rossia, "Открытая Россия", Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России", США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания).

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Собчак, Ксения Анатольевна
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