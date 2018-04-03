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Прокуратура проверит жалобу жильцов дома в Мичуринске, два года отключенного от отопления

Общество
3 апреля, 19:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Сейчас жильцы этого дома пользуются обогревателями

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Прокуратура проверит жалобу жильцов дома в Мичуринске Тамбовской области, два года отключенного от отопления. Как сообщили в прокуратуре области, туда поступила жалоба на отсутствие альтернативных возможностей отопления дома, где жильцы пользуются электрообогревателями.

Ранее в СМИ жильцы опубликовали фотографии своих квартир двухэтажного дома № 1 по улице Новая площадка (бывшее Депо) в Мичуринске и заявили, что при модернизации системы отопления дом отключили от центрального отопления, теплосеть от дома до котельной демонтировали. После обращения жильцов дома в различные инстанции, им предложили подписать заявления о согласии получить электрообогреватели, которыми они отапливаются уже два года. С состоянием дома, считают они, могли быть связаны и смерти двух пожилых жительниц - одна страдала астмой, у другой была пневмония.

Это уже вторая жалоба в прокуратуру, в сентябре рассматривалась жалоба на отключение отопления и водоснабжения, после протеста прокуратуры водоснабжение восстановили, жильцы установили бойлеры для подогрева воды. В новой жалобе жильцы просят решить вопрос альтернативного отопления - в случае отключения электричества они вновь останутся без тепла.

По публикации в СМИ о ситуации с домом проверку начали и следователи управления СК по Тамбовской области, где пообещали в рамках доследственной проверки дать правовую оценку изложенным в публикациях фактам и действиям должностных лиц.

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